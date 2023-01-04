«Бавария» ищет футболиста на позицию центрального нападающего после ухода из клуба Роберта Левандовски. Мюнхенцев давно связывают с Гарри Кейном из «Тоттенхэма». Тем не менее, гранд Бундеслиги переключил своё внимание на других кандидатов. Об этом пишет SportBilld.

Дело в том, что «Бавария» считает трансфер Гарри Кейна практически невозможным. Во-первых, футболисты редко переходят из топ-клубов АПЛ в Бундеслигу. Во-вторых, Гарри Кейн будет стоить очень дорого. В-третьих, сам англичанин не раз говорил о намерении привести «Тоттенхэм» к трофеям.

Как следствие, в «Баварии» решили отказаться от варианта с трансфером 29-летнего Гарри Кейна, которого портал transfermarkt оценивает в 90 миллионов евро.