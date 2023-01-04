«Барселона» может подписать нападающего из АПЛ

Нападающий английского «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. По сообщениям Managing Barca, в трансфере 31-летнего мексиканского футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Трудовое соглашение Хименеса с «волками» рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Хименес принял участие в четырех встречах, в которых не отметился результативными действиями. После 17 туров «Вулверхэмптон» занимает 19-е место в таблице АПЛ.