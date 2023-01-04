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«Манчестер Юнайтед» нашёл нового голкипера

04 Января 2023 • 13:59 Комментировать

Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Согласно информации Daily Telegraph, заинтересованность в услугах 29-летнего вратаря проявляет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, манкунианцы собираются подписать Батленда на роль резервного вратаря. Ранее «Манчестер Юнайтед» покинул словак Мартин Дубравка, который считался дублером Давида де Хеа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Батленд не сыграл ни одного поединка в составе «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Джек Батлэнд Трансферы футбола - зима 2023
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