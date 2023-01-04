В «Ньюкасле» дали ответ по трансферу Роналду

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на информацию о возможном подписании португальского форварда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что нападающий может присоединиться к «сорокам», если команда выйдет в Лигу чемпионов.

«Хочу пожелать Роналду успехов в новом приключении. Но в этих слухах нет и доли правды», - передает слова специалиста Sky Sports.

Накануне «Аль-Наср» провел официальную презентацию 37-летнего звездного бомбардира. Криштиану заключил с клубом из Саудовской Аравии контракт на два с половиной года. Его заработок составит порядка 200 миллионов евро.

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