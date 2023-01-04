Конте назвал свою задачу в «Тоттенхэме» - это не чемпионство

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии поединка против «Кристал Пэлас» рассказал о том, какие ставит перед собой задачи в стане «шпор».

«Моя главная задача здесь – выстроить надежный проект, а не выиграть чемпионский титул в Премьер-лиге. Если буду доволен своей работой, то останусь в «Тоттенхэме». Однако если не буду уверен на 100 процентов, что все делаю правильно, то могу покинуть команду», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 4 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.