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Гари Невилл шокирован трансферным ценником Энцо Фернандеса

04 Января 2023 • 10:03 Комментировать

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался насчет потенциального перехода полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонский «Челси».

«Челси» решил купить Фернандеса за 127 миллионов? Ничего себе! Стоит признать, что Энцо – хороший футболист, но… Я еще могу согласиться с ценой за Антони, хотя ему еще нужно много достичь, чтобы оправдать такую стоимость. У Поля Погба тоже был определенный статус, когда он переходил в «МЮ». Эти трансферы нельзя сравнить», - передает слова Невилла портал Goal.com.

Напомним, что 21-летнего Фернандеса признали лучшим молодым футболистом чемпионата мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Гари Невилл Энцо Фернандес
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