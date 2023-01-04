Гари Невилл шокирован трансферным ценником Энцо Фернандеса

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался насчет потенциального перехода полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонский «Челси».

«Челси» решил купить Фернандеса за 127 миллионов? Ничего себе! Стоит признать, что Энцо – хороший футболист, но… Я еще могу согласиться с ценой за Антони, хотя ему еще нужно много достичь, чтобы оправдать такую стоимость. У Поля Погба тоже был определенный статус, когда он переходил в «МЮ». Эти трансферы нельзя сравнить», - передает слова Невилла портал Goal.com.

Напомним, что 21-летнего Фернандеса признали лучшим молодым футболистом чемпионата мира – 2022.