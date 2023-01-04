«Брентфорд» покупает нападающего за 25 миллионов евро

21-летний форвард «Фрайбурга» Кевин Шаде близок к переезду в Английскую премьер-лигу. Как стало известно журналистам The Times, в подписании нападающего заинтересован «Брентфорд».

Согласно данным источника, руководство английского клуба сделало предложение по его трансферу. «Пчёлы» предложили за его переход 25 миллионов евро. Сделка практически согласована, Шаде уже прошел медицинский осмотр перед оформлением трансфера.

В нынешнем сезоне Кевин принял участие в 12 поединках за «Фрайбург», в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 12 миллионов евро.