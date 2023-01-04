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Лисандро Мартинес высказался о будущем Месси в сборной Аргентины

04 Января 2023 • 09:28 Комментировать

Защитник «МЮ» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси в национальной команде.

«Не нужно надоедать Лео вопросами о его будущем в сборной. Пусть он насладится моментом. Месси много трудился, чтобы добиться этого. Если он продолжит играть за сборную, это будет прекрасным решением для нас. Но сейчас пускай наслаждается своим триумфом», - передает слова Лисандро ESPN.

Напомним, что в финальном матче чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины встречалась с командой Франции. Южноамериканцы отпраздновали победу (3:3, 4:2 по пенальти) и стали трехкратными чемпионами мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лисандро Мартинес
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