«Манчестер Юнайтед» потерял игрока из-за травмы

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек травмировался в поединке 19-го тура Английской премьер-лиги против «Борнмута». Встреча завершилась уверенной победой манкунианцев со счетом 3:0.

Хавбек всего второй раз в сезоне появился в старте «красных дьяволов» на поединок чемпионата Англии, однако получил повреждение в стыке с Маркосом Сенеси. Под занавес первой половины встречи ван де Бек был заменен на форварда Алехандро Гарначо.

Донни защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с сентября 2020 года. Срок трудового соглашения нидерландца с английским топ-клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.