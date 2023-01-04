Фердинанд сравнил игрока «Арсенала» с Моцартом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора.

«Сейчас Эдегор играет как Моцарт. Он легко разбирается с соперниками, прокатывая им мяч между ног. Мартин похож на реинкарнацию Месута Озила в его лучшей форме. Эдегор прекрасно чувствует себя в нынешней роли и отлично справляется с обязанностями капитана команды», - передает слова Фердинанда Metro.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний скандинавский полузащитник поучаствовал в 16 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.