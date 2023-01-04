Шоу: «Готов играть в «МЮ» на любой позиции»

Защитник «МЮ» Люк Шоу пообщался с представителями СМИ после крупной победы над «Борнмутом» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:0.

«Я готов играть на любой позиции, которую мне предложит тренер. Было радостно вернуться на место левого защитника. Нужно кое-что улучшить в своей игре, но уже сейчас мы ощущаем, как возвращается уверенность. Впереди еще много матчей, и мы хотим продолжать радовать своих болельщиков», - передает слова футболиста BBC Sport.

Вчерашняя победа стала для «Манчестер Юнайтед» четвертой подряд. Подопечные Эрика тен Хага с 35 баллами занимают четвертое место в таблице.