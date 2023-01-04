«Арсенал» прервал голевую серию в АПЛ

В рамках 19-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем домашнем стадионе встречался с «Ньюкаслом». Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что подопечные Микеля Артеты впервые в текущей кампании не смогли забить в матче чемпионата Англии. До этого столичный коллектив забивал минимум один мяч во всех предыдущих матчах.

После 17 проведенных игр «канониры» с 44 баллами лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Артеты опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь баллов, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.