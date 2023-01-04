Жиру мог перейти в английский топ-клуб, но выбрал «Милан»

Опытный французский нападающий Оливье Жиру мог вернуться в английский чемпионат, где ранее выступал за лондонский «Арсенал». По сообщениям The Times, интерес к 36-летнему бомбардиру проявлял «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассматривали кандидату Оливье в качестве усиления атаки, однако футболист предпочел продолжить выступления за «Милан».

Срок действующего соглашения между Жиру и «россонери» истекает летом 2023 года. В настоящий момент стороны активно обсуждают новую сделку.

В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 13 поединках за миланцев, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.