Де Дзерби: «Второй тайм провели хорошо»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Эвертон» потерпел катастрофу в домашнем матче с «Брайтоном», пропустив четыре мяча. Итальянский наставник Роберто де Дзерби доволен итогами игры, хотя и пожурил своих подопечных за не очень хороший первый тайм.

- Мне не понравился первый тайм. Но второй тайм мы провели лучше. Много лучше. Я доволен результатом, конечно же, но есть что улучшать. Нам надо анализировать игру, а не результат. Эван Фергюсон может стать великим игроком. Моя задача в команде - помогать расти молодым игрокам, таким, как Эван, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.