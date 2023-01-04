Лэмпард: «Давление - часть моей работы»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард дал понять, что справляется с давлением, связанным с не лучшими результатами его коллектива. В девятнадцатом туре «Эвертон» с треском проиграл дома «Брайтону», после чего болельщики устроили обструкцию, скандируя требования уволить все руководство клуба - в том числе, разумеется, и Лэмпарда.

- К такой ситуации необходимо привыкать. Давление - это часть моей работы. Все понимают, что невозможно выигрывать каждые выходные. Нам надо стараться больше, все просто. Я - менеджер команды Премьер-лиги. В этой должности всегда испытываешь сильное давление, - цитирует слова Лэмпарда Sky Sports.