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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «Шесть минут катастрофы»

04 Января 2023 • 05:30 Комментировать
Эвертон
1:4
Брайтон
окончен

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Эвертон» потерпел катастрофу в домашнем матче с «Брайтоном» - команда Фрэнка Лэмпарда проигрывала со счетом 0:4, но все же сумела забить гол престижа. Впрочем, он не очень утешил Фрэнка, потерпевшего третье домашнее поражение кряду - наставник «Эвертона» посетовал на катастрофический отрезок во втором тайме, в ходе которого команда пропустила три гола за шесть минут.

- Я очень разочарован. Уже в первом тайме дела шли плохо. Ошибки в обороне прикончили матч. Когда счет становится 0:4, уже ничего не сделаешь, Эти шесть минут оказались ключевыми, они включили в себя индивидуальные ошибки и общий провал в обороне, - цитирует слова Лэмпарда Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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