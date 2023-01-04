Лэмпард: «Шесть минут катастрофы»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Эвертон» потерпел катастрофу в домашнем матче с «Брайтоном» - команда Фрэнка Лэмпарда проигрывала со счетом 0:4, но все же сумела забить гол престижа. Впрочем, он не очень утешил Фрэнка, потерпевшего третье домашнее поражение кряду - наставник «Эвертона» посетовал на катастрофический отрезок во втором тайме, в ходе которого команда пропустила три гола за шесть минут.

- Я очень разочарован. Уже в первом тайме дела шли плохо. Ошибки в обороне прикончили матч. Когда счет становится 0:4, уже ничего не сделаешь, Эти шесть минут оказались ключевыми, они включили в себя индивидуальные ошибки и общий провал в обороне, - цитирует слова Лэмпарда Sky Sports.