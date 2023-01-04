Лэмпард впервые с 2001 года проиграл три домашних матча кряду

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Эвертон» потерпел катастрофу в домашнем матче с «Брайтоном» - команда Фрэнка Лэмпарда проигрывала со счетом 0:4, но все же сумела забить гол престижа. Впрочем, он не очень утешил Фрэнка, который впервые с 2001 года проиграл три домашних матча кряду - как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Напомним, что ранее «Эвертон» уступил дома «Лестеру» со счетом 0:2, а также проиграл «Вулверхэмптону» - 1:2. В следующем матче «Эвертон» также сыграет дома - против легшего на дно турнирной таблицы «Саутгемптона». Неплохая возможность реабилитироваться для Лэмпарда. Если, конечно, он еще останется главным тренером до того момента.