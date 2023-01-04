Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард впервые с 2001 года проиграл три домашних матча кряду

04 Января 2023 • 05:00 Комментировать
Эвертон
1:4
Брайтон
окончен

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, «Эвертон» потерпел катастрофу в домашнем матче с «Брайтоном» - команда Фрэнка Лэмпарда проигрывала со счетом 0:4, но все же сумела забить гол престижа. Впрочем, он не очень утешил Фрэнка, который впервые с 2001 года проиграл три домашних матча кряду - как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Напомним, что ранее «Эвертон» уступил дома «Лестеру» со счетом 0:2, а также проиграл «Вулверхэмптону» - 1:2. В следующем матче «Эвертон» также сыграет дома - против легшего на дно турнирной таблицы «Саутгемптона». Неплохая возможность реабилитироваться для Лэмпарда. Если, конечно, он еще останется главным тренером до того момента. 

Лэмпарда уволят до конца месяца?
Да Нет Будет работать долго и счастливо
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Брайтон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.40 3.60 2.80
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
1
4
3.50 3.50 2.10
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
1.75 3.85 4.70
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
3
0
1.28 6.00 10.50
Видео
04.01.23 в 22:30
Саутгемптон Саутгемптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.88 3.75 4.10
Видео
04.01.23 в 22:45
Лидс Лидс
Вест Хэм Вест Хэм
2.85 3.50 2.49
Видео
04.01.23 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.65 3.65 2.04
Видео
04.01.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.33 3.45 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Января
05:30 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Шесть минут катастрофы»
05:00 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард впервые с 2001 года проиграл три домашних матча кряду
04:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд снова был в ударе»
04:40 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Горжусь своими игроками»
04:20 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Должны были что-то получить в этой игре»
04:00 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Мы забили отличные голы, но могли и пропустить»
03:55 · Англия. Премьер-лига
О'Нил: «Мы не заслужили такое поражение»
03:51 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Чувствуем, как возвращается уверенность в себе»
01:24 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Все в команде жаждут побед»
01:20 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Митрович всё решил»
01:15 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Хорошо держали оборону»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Митрович - самый результативный игрок в Англии с момента своего дебюта за «Фулхэм»
01:04 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс: «Очень жаль, могли выиграть»
00:59 · Англия. Премьер-лига
​Митрович: «Одна из самых сложных игр в этом сезоне»
00:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» на классе разгромил «Борнмут»
Все новости
Рекомендуем