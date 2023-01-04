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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» поиздевался над обороной «Эвертона»

04 Января 2023 • 00:39 Комментировать
Эвертон
1:4
Брайтон
окончен

«Эвертон» продолжает скатываться к зоне вылета Премьер-лиги. В 19-м туре «ириски» дома играли против «Брайтона» и с треском провалились. Каору Митома стал автором победного гола уже на 14-й минуте, разобравшись с голкипером в штрафной. Тут же Эван Фергюсон зарядил в штангу. Но после перерыва он исправился и не мог промахнуться с близкого расстояния после прорыва Джереми Сармиенто. В течение пяти минут «Брайтон» забил еще дважды, отличились Соломон Марч и Паскаль Гросс, убежавший один на один с голкипером. Лишь на 90-й минуте хозяева забили гол престижа с пенальти.

4:1, «Брайтон» вышел на восьмое место, его соперник - лишь в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Эвертон1:4Брайтон
  14'Митома Каору (0:1)
  52'Фергюсон Эван (0:2)
  55'Марч Соломон (0:3)
90' Грэй Демарай (1:4) 57'Гросс Паскаль (0:4)
Пикфорд ДжорданПаттерсон Нэйтан 63' (Коулмэн Шеймус ( 63') Коуди КонорТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийАйуоби Алекс  75'Гуэйе Идрисса 64' (Мопе Нил ( 64') Дэвис Том 59' (Прайс Айзек ( 59'  74') Макнил Дуайт 58' (Дукуре Абдулай ( 58'  90') Калверт-Льюин Доминик 83' (Симмс Эллис ( 83') Грэй Демарай
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриГодфри БенГордон ЭнтониВинагре Рубен
Санчес РобертВельтман Йоел 71' (Лемпти Тарик ( 71') Данк ЛьюисКолуилл ЛевиЭступиньян ПервисКайседо МойсесГросс ПаскальМарч Соломон 79' (Моран Эндрю ( 79') Сармиенто Джереми 62' (Макаллистер Алексис ( 62') Митома Каору 79' (Лаллана Адам ( 79') Фергюсон Эван  45' 71' (Энсисо Хулио ( 71')
Запасные: Гилмор БиллиСтил ДжейсонВан Хеке Ян-ПольТроссар Леандро
03 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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