«Брайтон» поиздевался над обороной «Эвертона»

«Эвертон» продолжает скатываться к зоне вылета Премьер-лиги. В 19-м туре «ириски» дома играли против «Брайтона» и с треском провалились. Каору Митома стал автором победного гола уже на 14-й минуте, разобравшись с голкипером в штрафной. Тут же Эван Фергюсон зарядил в штангу. Но после перерыва он исправился и не мог промахнуться с близкого расстояния после прорыва Джереми Сармиенто. В течение пяти минут «Брайтон» забил еще дважды, отличились Соломон Марч и Паскаль Гросс, убежавший один на один с голкипером. Лишь на 90-й минуте хозяева забили гол престижа с пенальти.

4:1, «Брайтон» вышел на восьмое место, его соперник - лишь в очке над зоной вылета.