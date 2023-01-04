«Брайтон» поиздевался над обороной «Эвертона»

«Эвертон» продолжает скатываться к зоне вылета Премьер-лиги. В 19-м туре «ириски» дома играли против «Брайтона» и с треском провалились. Каору Митома стал автором победного гола уже на 14-й минуте, разобравшись с голкипером в штрафной. Тут же Эван Фергюсон зарядил в штангу. Но после перерыва он исправился и не мог промахнуться с близкого расстояния после прорыва Джереми Сармиенто. В течение пяти минут «Брайтон» забил еще дважды, отличились Соломон Марч и Паскаль Гросс, убежавший один на один с голкипером. Лишь на 90-й минуте хозяева забили гол престижа с пенальти.
4:1, «Брайтон» вышел на восьмое место, его соперник - лишь в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|14'Митома Каору (0:1)
|52'Фергюсон Эван (0:2)
|55'Марч Соломон (0:3)
|90' Грэй Демарай (1:4)
|57'Гросс Паскаль (0:4)
Пикфорд Джордан•Паттерсон Нэйтан63' (Коулмэн Шеймус (63') •Коуди Конор•Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Айуоби Алекс• 75'Гуэйе Идрисса64' (Мопе Нил (64') •Дэвис Том59' (Прайс Айзек (59') • 74'Макнил Дуайт58' (Дукуре Абдулай (58') • 90'Калверт-Льюин Доминик83' (Симмс Эллис (83') •Грэй Демарай
Санчес Роберт•Вельтман Йоел71' (Лемпти Тарик (71') •Данк Льюис•Колуилл Леви•Эступиньян Первис•Кайседо Мойсес•Гросс Паскаль•Марч Соломон79' (Моран Эндрю (79') •Сармиенто Джереми62' (Макаллистер Алексис (62') •Митома Каору79' (Лаллана Адам (79') •Фергюсон Эван 45'71' (Энсисо Хулио (71')
03 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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