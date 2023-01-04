Эван Фергюсон забил в двух матчах АПЛ подряд в возрасте 18 лет и 72 дней

Молодой форвард «Брайтона» Эван Фергюсон в возрасте 18 лет и 72 дней стал самым молодым игроком, забивавшим в АПЛ в нескольких матчах подряд после Федерико Македы. Македа отметился таким достижением в 2009 году, играя за «Манчестер Юнайтед», делится фактом Opta.

Напомним, Фергюсон 31 декабря поразил ворота лидера АПЛ - лондонского «Арсенала» (2:4). А сегодня отправил мяч в ворота «Эвертона» на выезде, сделав счёт в игре 0:2.

Прямо сейчас к концу встречи «чайки» громят «ирисок» на их же поле – 4:0. Следите за моментами встречи в трансляции на портале Liveresult.ru.