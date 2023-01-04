​«Брайтон» впервые забил четыре мяча в выездном матче высшей лиги английского футбола

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, и «Эвертон» терпит жестокую катастрофу в домашнем матче с «Брайтоном» - «ириски» пропустили уже четыре мяча, причем все в первый час игры. Как оказалось, для «Брайтона» это первый случай в истории клуба, когда команда забивает четыре гола в выездном матче высшей лиги английского футбола - что в Первом дивизионе, что в АПЛ. Ранее такого с клубом не происходило никогда.

Следить за событиями игры английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брайтоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.