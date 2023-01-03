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Митома - третий японец в АПЛ, забивший в нескольких матчах подряд

03 Января 2023 • 23:23 Комментировать
Эвертон
0:4
Брайтон
1 3.50 X 3.45 2 2.15
2-й тайм

Японский полузащитник «Брайтона» Каору Митома стал третьим японцем в истории АПЛ, который забил в нескольких матчах подряд. Радостным для него фактом делится Opta.

Прямо сейчас его клуб «Брайтон» играет против «Эвертона» на выезде, «чайки» вырвались вперёд – 1:0. Митома на 14-й минуте получил перевод с правого полуфланга, сместился к центру штрафной и разобрался с Джорданом Пикфордом, открыв счёт. Ранее Митома в канун Нового года забил лондонскому «Арсеналу» -  лидеру АПЛ (2:4).

До этого в нескольких матчах подряд забивали только два японских игрока АПЛ – это Дзюнъити Инамото в 2002 году и Синдзи Окадзаки в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Синдзи Окадзаки Каору Митома Дзюнъити Инамото
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