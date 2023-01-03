Филлипс может сменить «Манчестер Сити» на клуб из Лондона

Хавбек «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может сменить команду в январское трансферное окно, об этом рапортует Football Insider.

Как информирует источник, заинтересованность в услугах опорного полузащитника проявляет лондонский «Вест Хэм». Столичный клуб пытался заполучить игрока в прошлом году, однако он решил перейти в «Манчестер Сити». Филлипс не смог пробиться в основу команды Хосепа Гвардиолы и может покинуть команду.

Трансферная стоимость Кэлвина оценивается в 45 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ хавбек провел один матч.