«Брайтон» активировал опцию по продлению контракта с Леандро Троссаром. Как сообщает Metro, теперь трудовое соглашение 28-летнего атакующего полузащитника с «чайками» рассчитано до средины 2024 года.

Стоит сказать, что в последнее время слухи связывают Леандро Троссара с целым рядом более статусных европейских клубов.

В сезоне 2022/2023 Леандро Троссар провёл за «Брайтон» 17 матчей. В них бельгиец записал на свой счёт 7 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Добавим, что Леандро Троссар оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 30 миллионов евро.