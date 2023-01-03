Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Брайтон» продлил контракт с Троссаром слухи

03 Января 2023 • 19:16 Комментировать

«Брайтон» активировал опцию по продлению контракта с Леандро Троссаром. Как сообщает Metro, теперь трудовое соглашение 28-летнего атакующего полузащитника с «чайками» рассчитано до средины 2024 года.

Стоит сказать, что в последнее время слухи связывают Леандро Троссара с целым рядом более статусных европейских клубов.

В сезоне 2022/2023 Леандро Троссар провёл за «Брайтон» 17 матчей. В них бельгиец записал на свой счёт 7 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Добавим, что Леандро Троссар оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Леандро Троссар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.01.23 в 22:45
Лестер Лестер
Фулхэм Фулхэм
2.07 3.65 3.55
Видео
03.01.23 в 22:45
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
3.40 3.50 2.18
Видео
03.01.23 в 22:45
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Ньюкасл
1.87 3.90 4.00
Видео
03.01.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
1.26 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
19:16 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» продлил контракт с Троссаром слухи
18:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Лисандро Мартинес: «Вечеринки закончились, я сосредоточен на делах «Манчестер Юнайтед»
18:43 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» хочет включить своего игрока в сделку по Влаховичу слухи
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Роджерс: «Сделаем всё возможное, чтобы убедить Тилеманса остаться»
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Нужно быть реалистами» 2
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес тренируется с «Бенфикой» на фоне слухов о «Челси»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Поражение от «Ньюкасла» в прошлом сезоне было одним из самых тяжёлых в моей карьере»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен — о поражении от «Брентфорда»: «Мы сыграли неудачно»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес прибыл на переговоры с тренером и президентом «Бенфики»
14:40 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» хочет найти преемника для Льориса
14:35 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» ищет замену Конте 1 слухи
14:28 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, что думает о «Ньюкасле»
14:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Борнмут» может удивить нас»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Мостовой признался, что мог перейти в «Ливерпуль» и «Ювентус»
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Дуглас Луис: «Коутиньо счастлив в «Астон Вилле»
Все новости
Рекомендуем