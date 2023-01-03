В обозримом будущем состав «Челси» может пополнить не только полузащитник Энцо Фернандес, но и нападающий Душан Влахович. Как сообщает на своих страницах Calciomercatoweb, лондонский клуб рассчитывает подписать 22-летнего сербского форварда из «Ювентуса».

По данным источника, в сделку по Душану Влаховичу «Челси» рассчитывает включить хавбека Матео Ковачича.

Слухи о возможном уходе Душана Влаховича из «Ювентуса» появляются в прессе регулярно. За 11 месяцев в туринском клубе 22-летний форвард провёл 36 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативных паса на партнёров.