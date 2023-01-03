​Роджерс: «Сделаем всё возможное, чтобы убедить Тилеманса остаться»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о будущем полузащитника Юри Тилеманса, чей действующий контракт истекает в конце сезона.

Отметим, что слухи активно связывают Юри Тилеманса с лондонским «Арсеналом».

«Приверженность Тилеманса сейчас не меньше, чем была, когда он появился в клубе, если не больше. Я уважаю тот факт, что его контракт истекает в конце сезона. Конечно, я хотел бы, чтобы его контракт был продлён.

Пока мне не сказали, что Тилеманс уходит, мы будем хорошо работать вместе. Он – мечта тренера, учитывая профессионализм и взгляд на игру. Надеюсь, он захочет остаться здесь. Хотим сделать всё возможное, чтобы его убедить», - сказал Роджерс журналистам.