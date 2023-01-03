​Энцо Фернандес тренируется с «Бенфикой» на фоне слухов о «Челси»

Полузащитник Энцо Фернандес уже в ближайшие дни может стать футболистом «Челси». Аргентинец хочет перебраться в лондонский клуб, но «Бенфика» ещё не дала добро на трансфер. В ближайшие несколько дней «пенсионеры» и «орлы» продолжат контактировать.

Между тем, Энцо Фернандес во вторник тренировался с «Бенфикой». Об этом рассказывает A Bola. Таким образом, нельзя утверждать, что 21-летний полузащитник уже находится на чемоданах.

Напомним, что Энцо Фернандес хорошо выступил на чемпионате мира, по итогам которого он был признан лучшим молодым игроком. Портал transfermarkt оценивает игрока 55 миллионов евро.