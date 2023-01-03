Окслейд-Чемберлен — о поражении от «Брентфорда»: «Мы сыграли неудачно»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен высказался после поражения от «Брентфорда». Подопечные Юргена Клоппа проиграли со счетом 1:3 в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Это было тяжело. Мы просто были недостаточно хороши. Мы знали, что это будет сложная игра, мы знали об их угрозах при угловых, но мы сыграли неудачно», — цитирует слова Окслейда-Чемберлена официальный сайт «мерсисайдцев».

В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 28 очков после 17 матчей.