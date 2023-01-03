​«Тоттенхэм» хочет найти преемника для Льориса

«Тоттенхэм» строит планы по поиску долгосрочного преемника для 36-летнего голкипера Уго Льориса. Подписать нового вратаря лондонский клуб рассчитывает в летнее трансферное окно, о чём на своих страницах рассказывает The Mirror.

Уго Льорис защищает цвета «Тоттенхэма» с конца августа 2012 года после трансфера из «Лиона». За более 10 лет француз провёл за «шпор» 438 официальных матчей. В них Льорис пропустил 492 года.

Ближайший матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» проведёт 4 января – против «Кристал Пэлас» на поле соперника. Лондонское дерби стартует в 23:00 по московскому времени.