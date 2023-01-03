Будущее Антонио Конте в «Тоттенхэме» остаётся туманным. Действующий контракт 53-летнего специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона, и не факт, что он останется. Конте известен своей требовательностью, и ему нужны гарантии того, что клуб будет вкладывать деньги в усиление команды для возможности бороться за трофеи.

Учитывая неопределённость, «Тоттенхэм» уже начал искать замену для Антонио Конте. Об этом на своих страницах рассказывает The Mirror. Лондонский клуб хочет иметь план Б на тот случай, если итальянский специалист покинет свой пост.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.