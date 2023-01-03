Артета рассказал, что думает о «Ньюкасле»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно предстоящего поединка 19-го тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Это отличный соперник с хорошим наставником. Эдди Хау добился невероятного прогресса за короткий промежуток времени. Вы посмотрите на результаты «Ньюкасла» - это невероятные цифры. Нам предстоит очередное серьезное испытание, однако мы играем при своей публике. С нетерпением жду этого матча», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Поединок между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» состоится сегодня, 3 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.