​Дуглас Луис: «Коутиньо счастлив в «Астон Вилле»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис высказался насчёт слухов о своём одноклубнике – Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось, что вингер хотел бы вернуться в Бразилию. Сам Коутиньо опровергал эти слухи.

«Коутиньо действительно очень счастлив. Мы часто шутим, что вместе вернёмся в «Васко да Гама». Надеюсь, что однажды мы сыграем там вместе. Но сейчас он очень счастлив здесь, в «Астон Вилле».

Сейчас Коутиньо 30 лет. Думаю, он способен играть на высоком уровне до 35. Так что я не думаю, что он спешит вернуться в Бразилию», - высказался Дуглас Луис в ходе интервью для бразильского филиала ESPN.