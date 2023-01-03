«Лидс» объявил о первом зимнем трансфере

Австрийский защитник Максимилиан Вебер покинул «РБ Зальцбург» и перебрался в Английскую премьер-лигу, где будет выступать за «Лидс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний футболист заключил с «павлинами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре с половиной года. За «Лидс» Вебер будет выступать под 39-м номером. Он может дебютировать за новую команду в матче Кубка Англии против «Кардифф Сити». Встреча состоится 8 января.

В составе «Зальцбурга» Максимилиан провел 125 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами. За национальную сборную Австрии он провел 13 матчей.