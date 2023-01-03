Рональд де Бур: «Ливерпуль» - лучший выбор для Гакпо»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд де Бур поделился мнением о переходе нападающего Коди Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль».

«Мне кажется, что Гакпо тот футболист, который сейчас необходим «Ливерпулю». Думаю, он сделал лучший выбор для продолжения карьеры», - передает слова Рональда портал Talksport.

23-летний нападающий перешел в «Ливерпуль» из ПСВ в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 42 миллиона евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В этом сезоне Гакпо сыграл 24 поединка за ПСВ, в которых отметился 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.