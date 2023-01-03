Эн-Несири может перейти в лондонский клуб

Нападающий испанской «Севильи» Юссеф Эн-Несири пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Согласно сообщениям журналистов Estadio Deportivo, интерес к 25-летнему футболисту проявляет лондонский «Вест Хэм».

Андалусийцы, в свою очередь, готовы расстаться с нападающим из-за его слабой результативности. Марокканец отметился всего двумя забитыми мячами в 16 поединках нынешнего сезона.

25-летний форвард защищает цвета «Севильи» с лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

После 17 матчей «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.