«Барселона» нашла сменщика для Левандовски

Ивуарийский форвард Уилфрид Заха, правами на которого владеет «Кристал Пэлас», может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу, об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

Как информирует источник, в услугах 30-летнего африканского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассчитывают бесплатно подписать игрока, поскольку его контракт с «орлами» истекает следующим летом. В Каталонии рассматривают Заха в качестве сменщика для Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Премьер-лиги Уилфрид провел 15 поединков, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами. Его трансферная стоимость – 32 миллиона евро.