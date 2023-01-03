«Челси» покупает чемпиона мира за 127 миллионов евро

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», близок к переезду в Английскую премьер-лигу.

По сообщениям журналиста Джанлуки ди Марцио, новым местом работы чемпиона мира станет лондонский «Челси». «Пенсионеры» заплатят за переход 21-летнего исполнителя 127 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Энцо защищает цвета «Бенфики» с лета прошлого года. Его контракт с лиссабонским грандом рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Фернандеса в 55 миллионов евро.