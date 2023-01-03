Каррагер: «Конец «Ливерпуля» близок»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о поражении мерсисайдцев от «Брентфорда» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа уступили со счетом 1:3.

«Не могу сказать, что удивлен этим результатом. Чем интенсивнее играет соперник, тем тяжелее «Ливерпулю» справляться с ним. Для мерсисайдцев самый оптимальный вариант, это когда медленный футбол. Как только темп растет, они не успевают. Это проблемы с физической формой. В данный момент «Ливерпулю» не под силу справляться с командами, демонстрирующими интенсивную игру. Видимо, конец «Ливерпуля» близок», - передает слова эксперта Sky Sports.

После 17 матчей «Ливерпуль» занимает шестое место в таблице АПЛ.