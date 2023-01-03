«Манчестер Юнайтед» решил купить форварда сборной Франции

Французский нападающий Маркус Тюрам, правами на которого владеет гладбахская «Боруссия», пользуется серьезным спросом на трансферном рынке.

Согласно информации La Repubblica, главным претендентом на 25-летнего футболиста считается «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг впечатлен игровыми качествами 25-летнего форварда и хочет оформить его трансфер. Боссы английского гранда готовы заплатить за Маркуса 15 миллионов евро.

В услугах Тюрама также заинтересованы «Интер» и «Бавария».

Контракт француза с «Боруссией» рассчитан до лета текущего года. Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.