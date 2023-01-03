Роналду может вернуться в Европу - раскрыто условие трансфера

Португальский нападающий Криштиану Роналду может сменить «Аль-Наср», ряды которого пополнил на днях, на клуб из Лиги чемпионов. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Как информирует источник, в трудовом договоре 37-летнего форварда прописан пункт, согласно которому он может перебраться в английский «Ньюкасл» на правах аренды. Это произойдет в том случае, если «сороки» квалифицируются в Лигу чемпионов по завершении нынешнего сезона. Клубом АПЛ владеет инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Он переехал в Саудовскую Аравию на правах свободного агента.

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