«Ливерпуль» предложит 50 миллионов евро за португальского полузащитника

Хавбек «Вулверхэмптона» Матеус Нунес находится в списке трансферных желаний руководства «Ливерпуля». Согласно информации The Telegraph, мерсисайдский топ-клуб готов заплатить за трансфер 24-летнего португальского футболиста 44 миллиона фунтов (50 миллионов евро).

«Красные» проявляли интерес к Матеусу еще прошлым летом, однако тогда игрок перешел из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма сделки составила 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Нунес провел 14 поединков, в которых отметился голевой передачей. Его трудовой договор с «волками» рассчитан до середины 2027 года.