«Атлетико» нашёл нового игрока в АПЛ

Турецкий защитник Чаглар Сеюнджю, права на которого принадлежат английскому «Лестеру», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Мадридский «Атлетико» хочет оформить его трансфер этой зимой, об этом сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Стороны провели переговоры и практически согласовали трансфер. Ценник 26-летнего центрального защитника – 22 миллиона евро. Его трудовое соглашение с «лисами» рассчитано до середины текущего года.

Чаглар выступает за «Лестер» с 2018 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал всего в двух матчах.