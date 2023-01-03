Пока все праздновали: Какие трансферы уже состоялись в Европе

В Европе трансферное окно только открылось, но уже состоялось несколько интересных переходов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что вы могли пропустить.

О том, что Криштиану Роналду покинул Европу, знают все. Португальская суперзвезда соблазнился предложением от саудовского «Аль-Насра» и пропал из поля зрения большинства любителей футбола. Если следить за легендами прошлого, отметим, что Луис Суарес перебрался в бразильский «Гремио». В Европе тоже произошло кое-что интересное.

Пока самый главный состоявшийся трансфер – переход Коди Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль». Форвард из Нидерландов много забивал на родине, блеснул на чемпионате мира, после чего решился на переход. Долгое время фаворитом считался «Манчестер Юнайтед», но, как и в случае с Дарвином Нуньесом, «манкунианцы» проиграли борьбу «Ливерпулю». Мерсисайдцы стремительно оформили переход, выплатив клубу из Эйндховена 42 миллиона евро. Теперь у Юргена Клоппа сумасшедший и довольно разнообразный выбор в атаке. Главное, чтобы Гакпо, в отличие от Нуньеса, начал забивать в Англии.

Другой английский клуб, «Челси», подписал Фофана. Не того, который вместе со сборной Франции дошёл до финала чемпионата мира, но от этого тоже многого ждут. Мощного нападающего Давида Датро Фофана сравнивают и с Дидье Дрогба, и чуть ли не с Эрлингом Холанном. Правда, здесь больше символизма. Фофана ведь ивуариец, а предыдущим его клубом был «Мольде», где норвежский форвард «Манчестер Сити» начинал карьеру. У Фофана 24 гола и 10 ассистов в 65 матчах за предыдущую команду. Этих показателей «Челси» хватило, чтобы заплатить 12 миллионов евро.

Сменил прописку и ещё один нападающий. Матеус Кунья в «Атлетико» в общем-то лидером не стал, хотя «матрасники» за него отдали 30 миллионов евро. Даже с учётом проблем мадридцев в атаке Кунья не мог пробиться в основу. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, но ни разу не забил. Однако эта статистика не смутила «Вулверхэмптон», который взял бразильца в аренду до конца сезона с обязательством выкупить его в будущем.

«Севилья» укрепила оборону французским защитником, и теперь мы все с интересом ждём, будет ли это новое суперпопадание от Мончи или нет. Пока 22-летний Лоик Баде выглядит не очевидным трансфером. Летом он провёл 1 тайм за «Ренн», уехал в Англию, не сыграл ни одного матча за «Ноттингем Форест», а теперь вот отправился в Испанию.

Также в Испанию перебрался защитник Сесар Монтес. Наверное, имя мексиканца не слишком на слуху, но заплаченные 8 миллионов евро намекают, что это не самый плохой исполнитель. При этом Монтеса активно сватали в российские клубы, но теперь этим разговорам явно пришёл конец.

Состоялся один трансфер из России в Европу. Деян Ловрен покинул «Зенит» и отправился в «Лион», причём французы заплатили реальные деньги за хорвата, а не стали пользоваться лазейками от ФИФА. Для питерцев 2 миллиона за 33-летнего защитника – неплохие деньги, но вопрос в том, кто же заменит бронзового призёра чемпионата мира-2022.

Роман Андреев