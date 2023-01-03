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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» нацелился на аргентинского полузащитника

03 Января 2023 • 09:01 Комментировать

20-летний аргентинский полузащитник Карлос Алькарас, выступающий у себя на родине за «Расинг», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Эда Аронса.

По данным инсайдера, в подписании перспективного футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». Руководство английского клуба готово выделить на трансфер игрока 17 миллионов фунтов (~19 миллионов евро). В свою очередь портал Transfermarkt оценивает стоимость Алькараса в девять миллионов.

В минувшем сезоне Карлос принял участие в 42 поединках во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Трансферы футбола - зима 2023 Карлос Алькарас
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