«Вулверхэмптон» нацелился на аргентинского полузащитника

20-летний аргентинский полузащитник Карлос Алькарас, выступающий у себя на родине за «Расинг», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Эда Аронса.

По данным инсайдера, в подписании перспективного футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». Руководство английского клуба готово выделить на трансфер игрока 17 миллионов фунтов (~19 миллионов евро). В свою очередь портал Transfermarkt оценивает стоимость Алькараса в девять миллионов.

В минувшем сезоне Карлос принял участие в 42 поединках во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.