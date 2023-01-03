«Лестер» хочет купить экс-вратаря «Манчестер Юнайтед»

Вратарь Мартин Дубравка, который на днях досрочно вернулся в «Ньюкасл» из аренды в «Манчестер Юнайтед», может перейти в стан другого представителя Английской премьер-лиги.

Согласно информации инсайдера Эда Ааронса, заинтересованность в переходе 33-летнего словацкого голкипера проявляет «Лестер». «Лисы» готовы в январе оформить полноценный трансфер опытного вратаря.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дубравки в четыре миллиона евро. Срок трудового соглашения Мартина с «сороками» рассчитан до конца июня 2025 года.

В первой части нынешнего сезона вратарь не сыграл ни одного поединка в Премьер-лиге.