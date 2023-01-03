Клопп раскритиковал судью после поражения «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу судьи Стюарта Аттвелла после поединка против «Брентфорда» (1:3) в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги.

«Общение с судьями? Это точно то же, если бы я разговаривал с микроволновкой – никакого ответа. Всегда одно и то же. VAR прячется за словами «неясно и очевидно». Рефери обязан это объяснить. Я не жду решений только в нашу пользу, но хочу, чтобы судили справедливо. Задержка есть задержка, толчок есть толчок…», - передает слова немецкого тренера he Athletic.

После 17 сыгранных матчей Английской премьер-лиги «Ливерпуль» с 28 набранными баллами располагается на шестой строчке в турнирной таблице.