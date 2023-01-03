Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп раскритиковал судью после поражения «Ливерпуля»

03 Января 2023 • 08:44 Комментировать (1)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу судьи Стюарта Аттвелла после поединка против «Брентфорда» (1:3) в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги.

«Общение с судьями? Это точно то же, если бы я разговаривал с микроволновкой – никакого ответа. Всегда одно и то же. VAR прячется за словами «неясно и очевидно». Рефери обязан это объяснить. Я не жду решений только в нашу пользу, но хочу, чтобы судили справедливо. Задержка есть задержка, толчок есть толчок…», - передает слова немецкого тренера he Athletic.

После 17 сыгранных матчей Английской премьер-лиги «Ливерпуль» с 28 набранными баллами располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
03 Января 2023 в 08:59
ай.. ливер вполне реально можец пралетець мима лч.. клопик - физрук! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.01.23 в 22:45
Лестер Лестер
Фулхэм Фулхэм
2.07 3.65 3.55
Видео
03.01.23 в 22:45
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
3.40 3.50 2.18
Видео
03.01.23 в 22:45
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Ньюкасл
1.87 3.90 4.00
Видео
03.01.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
1.26 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» нацелился на аргентинского полузащитника
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет купить экс-вратаря «Манчестер Юнайтед»
08:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп раскритиковал судью после поражения «Ливерпуля» 1
07:55 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Брентфорда»: «Наслаждаемся моментом»
06:55 · Англия. Премьер-лига
​Мбеумо: «Невероятные чувства»
06:33 · Англия. Премьер-лига
Висса: «Это сумасшествие, обыграли одну из лучших команд в мире»
06:18 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда»: «Наша команда была невероятна»
05:42 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Что сказать фанам?»
05:29 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко: «Манчестер Юнайтед» преобразился после ухода Роналду» 1
02 Января
23:15 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен забил в 100-м матче за «Ливерпуль»
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» выиграл у «Ливерпуля» впервые с 1938 года
22:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» стал очередной топ-жертвой «Брентфорда» 2
20:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут»: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 января 2022
20:30 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 января 2022
19:51 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Не буду скрывать, я бы хотел попробовать себя в новом проекте» 1
Все новости
Рекомендуем