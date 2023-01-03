Наставник «Брентфорда»: «Наслаждаемся моментом»

Похождения «Брентфорда» в текущем сезоне напоминают сказку про Колобка - «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Команда обыграла «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сыграла вничью с «Тоттенхэмом», а в понедельник расправилась с «Ливерпулем». Этим очень доволен наставник клуба Томас Франк:

- Очень впечатляет, что мы смогли обыграть «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», сыграли вничью с «Тоттенхэмом», хотя там могли победить, и сейчас обыграли «Ливерпуль». Невероятно идти седьмыми. Учитывая календарь, это крайне впечатляет. Будем наслаждаться моментом, но, в то же время, нас ждет кубковый матч в субботу, - цитирует Франка BBC Sport.