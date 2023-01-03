​Мбеумо: «Невероятные чувства»

Восемнадцатый тур английского чемпионата начался с победы «Брентфорда» в матче с «Ливерпулем», «пчелы» забили сопернику три мяча, прием третий записал на свой счет Брайан Мбеумо - французский футболист, который забил уже четыре гола в текущем сезоне. Он поделился своими ощущениями после матча.

- Невероятные чувства. Не каждый день обыгрываешь «Ливерпуль». В прошлом сезоне мы сыграли 3:3 с ними. Сейчас хотелось еще большего. С таким настроем надо выходить на все игры. Именно потому нам удается много забивать, - цитирует слова Мбеумо BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» сразится с «Борнмутом», также в родных стенах.