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​Мбеумо: «Невероятные чувства»

03 Января 2023 • 06:55 Комментировать
Брентфорд
3:1
Ливерпуль
окончен

Восемнадцатый тур английского чемпионата начался с победы «Брентфорда» в матче с «Ливерпулем», «пчелы» забили сопернику три мяча, прием третий записал на свой счет Брайан Мбеумо - французский футболист, который забил уже четыре гола в текущем сезоне. Он поделился своими ощущениями после матча.

- Невероятные чувства. Не каждый день обыгрываешь «Ливерпуль». В прошлом сезоне мы сыграли 3:3 с ними. Сейчас хотелось еще большего. С таким настроем надо выходить на все игры. Именно потому нам удается много забивать, - цитирует слова Мбеумо BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» сразится с «Борнмутом», также в родных стенах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брентфорд Брайан Мбеумо
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