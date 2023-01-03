Висса: «Это сумасшествие, обыграли одну из лучших команд в мире»

Восемнадцатый тур английского чемпионата начался с победы «Брентфорда» в матче с «Ливерпулем», «пчелы» забили сопернику три мяча, второй из которых перед перерывом написал на свой счет Йоан Висса - футболист, летом 2021 года попавший в неприятную ситуацию, еще в бытность игроком «Лорьяна». Сейчас он наслаждается неожиданным успехом, а также очень рад за болельщиков.

- Это сумасшествие, просто сумасшествие. «Ливерпуль» - одна из лучших команд в мире. И чтобы победить их, надо быть в ударе на все 200 процентов. Мы - были. И фанам, уверен, это очень понравилось, - цитирует слова Висса BBC Sport.