Тренер «Брентфорда»: «Наша команда была невероятна»

Восемнадцатый тур английского чемпионата начался с победы «Брентфорда» в матче с «Ливерпулем», «пчелы» забили сопернику три мяча, на что тот ответил лишь одним. Наставник «Брентфорда», который, напомним, в первом туре текущего сезона разгромил со счетом 4:0 «Манчестер Юнайтед», очень доволен и сегодня.

- Какой вечер! Не могу нарадоваться на игроков! Они были невероятны! Их отношение к делу, самоотдача, усилие, сплоченность, все это привнесло свой вклад в общий успех - в победу над «Ливерпулем», - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» сразится с «Борнмутом», также в родных стенах.