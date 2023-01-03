Робертсон: «Что сказать фанам?»

Восемнадцатый тур английского чемпионата начался с победы «Брентфорда» в матче с «Ливерпулем», ставшей первой для «пчел» аж с 1938 года. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон считает проблемным подобный результат для его команды. Он заявил, что ему трудно рассказать что-то вразумительное о причинах поражения фанатам клуба.

- Фаны приехали сюда, теперь они уезжают, а что мы им скажем? Это все нехорошо для них. Мы часто говорим о стабильности, но у нас ее нет. Мы делаем шаг вперед, а затем делаем его назад, а в таком темпе вернуться на вершину турнирной таблицы невозможно, - считает Робертсон, слова которого цитирует BBC Sport.